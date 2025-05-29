«Реал» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Арсенала» — The Guardian

Мадридский «Реал» проявляет серьёзную заинтересованность левым защитником «Арсенала» Майлзом Льюисом-Скелли. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «сливочным» стало известно, что переговоры между лондонским клубом и 18-летним футболистом о продлении его контракта зашли в тупик. Подчёркивается, что «канониры» вынуждены приложить все усилия для сохранения Льюиса-Скелли в клубе.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение Льюиса-Скелли с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: