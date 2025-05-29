Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Арсенала» — The Guardian

«Реал» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Арсенала» — The Guardian
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет серьёзную заинтересованность левым защитником «Арсенала» Майлзом Льюисом-Скелли. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «сливочным» стало известно, что переговоры между лондонским клубом и 18-летним футболистом о продлении его контракта зашли в тупик. Подчёркивается, что «канониры» вынуждены приложить все усилия для сохранения Льюиса-Скелли в клубе.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение Льюиса-Скелли с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android