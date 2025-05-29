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Агент Эриксена высказался о продолжении карьеры игрока после ухода из «Манчестер Юнайтед»

Агент Эриксена высказался о продолжении карьеры игрока после ухода из «Манчестер Юнайтед»
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Футбольный агент Мартин Скутс, представляющий интересы датского полузащитника Кристиана Эриксена, высказался о продолжении карьеры своего клиента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно, что футболист покинет команду после истечения контракта летом 2025 года.

«Кристиан по-прежнему амбициозен, и ему есть что дать большим лигам. Я легко представляю, как он будет играть в своей родной стране в будущем, но я думаю, что пока это будет только национальная команда», — приводит слова Скутса издание Denmark's BT.

Кристиан Эриксен выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии и американской МЛС. Из европейских команд приглашение Эриксена рассматривает испанская «Мальорка».

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Новости. Футбол
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