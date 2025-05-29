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Хорст Штеффен стал новым главным тренером «Вердера»

Хорст Штеффен стал новым главным тренером «Вердера»
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Хорст Штеффен назначен на пост нового главного тренера «Вердера». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бремена.

Ранее в этой должности работал Оле Вернер, уволенный из-за нежелания продлевать контракт, рассчитанный до 2026 года.

До зелёно-белых Штеффен с 2018 года возглавлял «Эльверсберг». По итогам прошлого сезона чёрно-белые заняли третье место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, заработав 58 очков. В стыковых матчах за право играть в элитном дивизионе команда уступила «Хайденхайму» (3:4 по сумме двух встреч).

«Вердер» по итогам прошедшего сезона расположился на восьмой строчке в таблице Бундеслиги (51 очко).

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