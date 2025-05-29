Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив» — источник

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

28-летний футболист обсуждает с железнодорожниками контракт, рассчитанный на три года.

Минувший сезон Бакаев провёл на правах аренды в «Химках». За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Бакаева с «Зенитом» рассчитано до грядущего лета. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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