Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив» — источник

Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив» — источник
Комментарии

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

28-летний футболист обсуждает с железнодорожниками контракт, рассчитанный на три года.

Минувший сезон Бакаев провёл на правах аренды в «Химках». За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Бакаева с «Зенитом» рассчитано до грядущего лета. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android