Матвей Сафонов рассказал о подготовке «ПСЖ» к финалу Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о подготовке французской команды к финальному матчу Лиги чемпионов с «Интером», который состоится в субботу, 31 мая.

«Сегодня заключительный день в Париже, и завтра мы улетаем в Мюнхен. Команда уже готова. Сегодня провели тренировку, завтра вечером у нас предыгровая тренировка на стадионе, и уже готовимся к игре. Всё в порядке, команда готова, и мы будем готовы дать бой», — сказал Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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