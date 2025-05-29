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Московский «Спартак» поздравил экс-капитана команды Егора Титова с днём рождения

Московский «Спартак» поздравил экс-капитана команды Егора Титова с днём рождения
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения экс-капитана команды Егора Титова. Сегодня, 29 мая, бывшему футболисту и тренеру красно-белых исполнилось 49 лет. Напомним, Титов защищал цвета столичного клуба с 1995 по 2008 год.

«Мы желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья и успешной тренерской карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте московского «Спартака».

Тренерскую карьеру Егор Титов начинал в качестве ассистента Дмитрия Аленичева в «Спартаке». С июня 2017 года по июнь 2019 года специалист входил в тренерский штаб Аленичева в красноярском «Енисее».

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