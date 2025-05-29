Сон Хын Мин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — The Sun

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин привлёк внимание клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.

Саудовские клубы полагают, что победа в Лиге Европы с лондонской командой может стать окончанием английского этапа карьеры игрока. По слухам, португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Аль-Насра», саудовская лига ищет новую звезду для улучшения узнаваемости своего бренда. Футболист «шпор» может взять эту роль на себя. Ранее в этом контексте фигурировал и Мохамед Салах из «Ливерпуля», но он продлил контракт с мерсисайдцами, поэтому на данный момент этот вопрос закрыт.

Сон выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2015 года. В 46 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.