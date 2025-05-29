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Юлия Савичева выступит перед матчем «Локомотив» — «Зенит» в женском Суперкубке России

Юлия Савичева выступит перед матчем «Локомотив» — «Зенит» в женском Суперкубке России
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Певица Юлия Савичева выступит в Екатеринбурге перед матчем Суперкубка России между ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Зенит». Встреча пройдёт в воскресенье, 8 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Обладательница огромного количества музыкальных наград, участница и финалистка популярных телепроектов, участница Евровидения, певица, чьи хиты с детства знает каждый. Юлия Савичева выступит в Екатеринбурге перед стартом матча «Локомотив» — «Зенит».

Певица исполнит главные хиты и новые синглы в поп-рок стиле, чтобы зарядить весь стадион на жаркую непредсказуемую игру, полную зрелищ и драйва!» — говорится в сообщении пресс-службы Winline Суперлиги в официальном телеграм-канале.

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