Роналду может быть арендован «Аль-Хилялем» для участия в клубном чемпионате мира — Бендж

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль» на правах краткосрочной аренды, рассчитанной на лето, когда состоится клубный чемпионат мира. Об этом сообщает журналист Джеймс Бендж в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в Суверенном фонде Саудовской Аравии (PIF) не хотят, чтобы португальский футболист выступал за команду из другой страны на клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня.

Ранее спортивный директор «Аль-Насра» Фернандо Йерро поделился информацией о наличии обсуждения пролонгации трудового соглашения с Роналду, заканчивающегося 30 июня.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча: