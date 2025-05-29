Джеррард откажется возглавить «Рейнджерс» ради работы в Саудовской Аравии — Daily Record

Тренер Стивен Джеррард не вернётся в «Рейнджерс», он надеется продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Record.

Согласно источнику, семья специалиста не захотела возвращаться в Шотландию, близкие англичанина желают остаться на Ближнем Востоке. Ранее бывший председатель и крупный акционер «Рейнджерс» Дэйв Кинг заявил, что Джеррард наверняка вернётся на пост главного тренера «джерс».

Другими вариантами для шотландского клуба являются Давиде Анчелотти из мадридского «Реала» и экс-тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин.

Джеррард уже работал в «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. В сезоне-2020/2021 специалист привёл команду к чемпионству. После этого тренер возглавлял саудовский «Аль-Иттифак».