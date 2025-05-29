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Салах стал лидером по числу созданных голевых моментов в топ-5 лигах Европы — Squawka

Салах стал лидером по числу созданных голевых моментов в топ-5 лигах Европы — Squawka
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лидером по количеству созданных голевых моментов в пятёрке сильнейших европейских лиг. Как сообщает Squawka, на счету египтянина 86 созданных шансов. Ближайшим преследователем является вингер «Баварии» Майкл Олисе (75).

Тройку лидеров замкнул полузащитник «Челси» Коул Палмер (73). Отметим, в рейтинге присутствуют сразу три футболиста «Барселоны» — Рафинья, Педри и Ламин Ямаль.

Лидеры по количеству созданных моментов в топ-5 европейских лигах в сезоне-2024/2025:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 86;
2. Майкл Олисе («Бавария») — 75;
3. Коул Палмер («Челси») — 73;
4. Рафинья («Барселона») — 70;
5. Педри («Барселона») — 68;
6. Энцо Фернандес («Челси») — 64;
7. Ламин Ямаль («Барселона») — 63;
8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 62;
9. Алекс Баэна («Вильярреал») — 61;
10. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд) — 58.

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