Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Салах стал лидером по числу созданных голевых моментов в топ-5 лигах Европы — Squawka

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лидером по количеству созданных голевых моментов в пятёрке сильнейших европейских лиг. Как сообщает Squawka, на счету египтянина 86 созданных шансов. Ближайшим преследователем является вингер «Баварии» Майкл Олисе (75).

Тройку лидеров замкнул полузащитник «Челси» Коул Палмер (73). Отметим, в рейтинге присутствуют сразу три футболиста «Барселоны» — Рафинья, Педри и Ламин Ямаль.

Лидеры по количеству созданных моментов в топ-5 европейских лигах в сезоне-2024/2025:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 86;

2. Майкл Олисе («Бавария») — 75;

3. Коул Палмер («Челси») — 73;

4. Рафинья («Барселона») — 70;

5. Педри («Барселона») — 68;

6. Энцо Фернандес («Челси») — 64;

7. Ламин Ямаль («Барселона») — 63;

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 62;

9. Алекс Баэна («Вильярреал») — 61;

10. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд) — 58.