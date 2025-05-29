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«Перес, приведи Роналду». На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Криштиану

«Перес, приведи Роналду». На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Криштиану
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Болельщики мадридского «Реала» вывесили на базе «сливочных» плакат с просьбой к президенту клуба Флорентино Пересу вернуть в испанский гранд 40-летнего нападающего Криштиану Роналду. На плакате было написано: «Флорентино, приведи CR7».

Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня, 29 мая, «Аль-Наср» объявит об уходе Роналду из клуба.

Португальский футболист выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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