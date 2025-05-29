«Зениту» интересен форвард «Риу Аве», клуб не продаст игрока дешевле € 15 млн — O Jogo

«Зенит» проявляет интерес к 26-летнему форварду «Риу Аве» Клейтону. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, санкт-петербургский клуб может сделать предложение по бразильскому футболисту в ближайшие дни. «Риу Аве» не намерен продавать Клейтона за сумму меньше чем € 15 млн. Португальский клуб уже отклонил предложение «Торино» по нападающему.

«Риу Аве» выкупил Клейтона у «Васко да Гама». В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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