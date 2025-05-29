Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зениту» интересен форвард «Риу Аве», клуб не продаст игрока дешевле € 15 млн — O Jogo

«Зениту» интересен форвард «Риу Аве», клуб не продаст игрока дешевле € 15 млн — O Jogo
Комментарии

«Зенит» проявляет интерес к 26-летнему форварду «Риу Аве» Клейтону. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, санкт-петербургский клуб может сделать предложение по бразильскому футболисту в ближайшие дни. «Риу Аве» не намерен продавать Клейтона за сумму меньше чем € 15 млн. Португальский клуб уже отклонил предложение «Торино» по нападающему.

«Риу Аве» выкупил Клейтона у «Васко да Гама». В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android