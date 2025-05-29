«Селтик» проведёт товарищеские матчи в Италии — The Sun

«Селтик» проведёт некоторые из своих предсезонных товарищеских матчей в Италии. Об этом сообщает The Sun.

«Кельты» запланировали участие в ряде контрольных встреч в рамках подготовки к новому сезону. В Ирландии «хупс» сразятся с «Корк Сити» 8 июля. После этого команда прилетит в Португалию для прохождения восьмидневного подготовительного этапа, во время которого также сыграет со «Спортингом». 19 июля «Селтик» в Шотландии встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а после этого отправится в Италию, где сыграет с «Комо» и «Аяксом», которые ранее заключили договор о сотрудничестве. Новый сезон шотландского Премьершипа начнётся 2 августа.

В прошедшей кампании «Селтик» в 55-й раз в истории стал чемпионом Шотландии, а также взял свой 22-й Кубок лиги.