Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» проведёт товарищеские матчи в Италии — The Sun

«Селтик» проведёт товарищеские матчи в Италии — The Sun
Комментарии

«Селтик» проведёт некоторые из своих предсезонных товарищеских матчей в Италии. Об этом сообщает The Sun.

«Кельты» запланировали участие в ряде контрольных встреч в рамках подготовки к новому сезону. В Ирландии «хупс» сразятся с «Корк Сити» 8 июля. После этого команда прилетит в Португалию для прохождения восьмидневного подготовительного этапа, во время которого также сыграет со «Спортингом». 19 июля «Селтик» в Шотландии встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а после этого отправится в Италию, где сыграет с «Комо» и «Аяксом», которые ранее заключили договор о сотрудничестве. Новый сезон шотландского Премьершипа начнётся 2 августа.

В прошедшей кампании «Селтик» в 55-й раз в истории стал чемпионом Шотландии, а также взял свой 22-й Кубок лиги.

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Материалы по теме
«Абердин» выиграл Кубок Шотландии, одолев в финале «Селтик» в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android