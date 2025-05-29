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Transfermarkt включил двух игроков «Зенита» и одного — «Спартака» в сборную сезона РПЛ

Transfermarkt включил двух игроков «Зенита» и одного — «Спартака» в сборную сезона РПЛ
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, представил свою версию символической сборной Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. В её состав вошли четыре футболиста «Краснодара», по два — из «Зенита» и «Рубина», а также по одному — из «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.

Символическая сборная РПЛ в сезоне-2024/2025 по версии Transfermarkt:

Состав: Станислав Агкацев («Краснодар»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»), Дуглас Сантос («Зенит»), Дмитрий Кабутов («Рубин»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

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