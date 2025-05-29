Стал известен срок, в течение которого должно решиться будущее Роналду в «Аль-Насре»

Нападающему Криштиану Роналду предложили продлить контракт с «Аль-Насром», но перед этим отправиться в аренду в «Аль-Хиляль» для участия в клубном чемпионате мира, стартующего 15 июня. Об этом журналист сообщил Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент неизвестно, готов ли 40-летний футболист принять это предложение. «Аль-Хиляль» предпочитает подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Ожидается, что данная ситуация будет решена в течение 10 дней.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: