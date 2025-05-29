«Рексем» хочет усилиться бывшим нападающим «Ливерпуля» — Daily Mail

Нападающий Дэнни Ингс, который ближайшим летом покинет «Вест Хэм Юнайтед» в качестве свободного агента, может продолжить карьеру в «Рексеме». Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб, совладельцем которого является известный актёр Райан Рейнольдс, намерен выйти в английскую Премьер-лигу в ближайшем будущем. По мнению руководства коллектива, опыт бывшего нападающего «Ливерпуля» может принести пользу.

Согласно источнику, защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл также может присоединиться к «красным драконам» как свободный агент. Том Кейрни из «Фулхэма» тоже входит в список интересов, но он, вероятно, продлит контракт с «дачниками».

«Рексем» сыграет в следующем сезоне Чемпионшипа.