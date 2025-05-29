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«Бавария» считает, что Вирц отказался от перехода из-за страха конкуренции с Мусиалой — SZ

«Бавария» считает, что Вирц отказался от перехода из-за страха конкуренции с Мусиалой — SZ
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В «Баварии» считают, что полузащитник «Байера» Флориан Вирц отказался от перехода из-за страха конкуренции с хавбеком Джамалом Мусиалой. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации источника, главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани в течение часа общался с Вирцем в отеле, где на ноутбуке показал ему презентацию с представлением его позиции на поле. После разговора Компани выразил сомнения, что «Баварии» удастся подписать полузащитника. У тренера мюнхенцев сложилось впечатление, что «Ливерпуль» и Арне Слот в большей степени убедили Вирца. Мерсисайдцы представили футболисту подробный план, согласно которому их игра будет строиться вокруг него.

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