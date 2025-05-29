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Делап подпишет контракт с «Челси» в течение следующих 24 часов — Романо

Делап подпишет контракт с «Челси» в течение следующих 24 часов — Романо
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Форвард «Ипсвича» Лиам Делап, оказавшийся лучшим бомбардиром команды, вылетевшей по итогам сезона-2024/2025 из английской Премьер-лиги, станет игроком «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter), контракт с 22-летним форвардом будет подписан в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует осуществить переход Делапа до старта клубного чемпионата мира — 2025. По данным СМИ, форвард отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», о чём агенты футболиста ранее предупредили клуб.

Напомним, пункт об освобождении в контракте Лиама Делапа с «Ипсвичем» после вылета команды в Чемпионшип снизился до € 36 млн. В минувшем сезоне 22-летний англичанин забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ.

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