Дмитрий Булыкин: Семак заслужил второй шанс в «Зените»

Экс-футболист леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака в сезоне-2024/2025.

«Семаку дают второй шанс, чтобы он исправился. Такое часто происходит. Уже по итогам следующего сезона будут смотреть, как он справился. Например, в «Спартаке» то же самое произошло со Станковичем — не выполнил задачу, но дали второй шанс. Ничего страшного. Вопрос в том, кто возьмёт чемпионат и Кубок России в следующем сезоне. «Зенит» снова заявляет, что он хочет всё выиграть в честь нового 100-летия. Семак заслужил второй шанс, потому что он выиграл много чемпионств, всё знает и умеет. Не надо ничего менять, только если некоторых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 матчах. «Краснодар» занял первое место с 67 очками. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. В Фонбет Кубке России подопечные Сергея Семака уступили на стадии финала Пути РПЛ московскому ЦСКА (2:0, 0:2 (3:4 пен.)).