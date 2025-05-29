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Булыкин: если Комличенко перейдёт в «Локомотив», у команды будет очень хороший состав

Булыкин: если Комличенко перейдёт в «Локомотив», у команды будет очень хороший состав
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

«В ситуации с возможным трансфером Комличенко в «Локомотив» выиграют обе стороны. Это хороший трансфер. Если это произойдёт, у «Локомотива» будет очень хороший состав на следующий сезон. Думаю, Комличенко будет там основным форвардом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Комличенко со стороны столичного «Локомотива». Сообщалось, что в возвращении своего воспитанника также заинтересован чемпион России «Краснодар».

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