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Тен Хаг может подписать для «Байера» Антони и Гарначо — Kicker

Тен Хаг может подписать для «Байера» Антони и Гарначо — Kicker
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В «Байере» обсуждают возможность приобретения двух футболистов «Манчестер Юнайтед» – Антони и Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Kicker.

Напомним, ранее главным тренером «аспириновых» стал Эрик тен Хаг, до этого возглавлявший «красных дьяволов». Он уже работал с этими футболистами в английском клубе, а с бразильцем он знаком ещё со времён «Аякса». Согласно источнику, трансфер аргентинца, в котором также заинтересованы «Милан» и «Наполи», на данный момент маловероятен.

Антони провёл вторую часть прошедшего сезона в «Бетисе» на правах аренды. В 40 матчах клубного сезона-2024/2025 он забил 10 голов и отдал пять голевых передач. Гарначо в 58 играх прошлого сезона отметился 11 голами и 10 голевыми передачами.

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