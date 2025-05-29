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Романо: Аллегри — новый тренер «Милана», все документы подписаны

Романо: Аллегри — новый тренер «Милана», все документы подписаны
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Итальянский специалист Массимилиано Аллегри назначен на должность главного тренера «Милана». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, все необходимые документы уже подписаны. Ранее СМИ сообщали, что «Милан» предложил контракт, рассчитанный на два года. Его зарплата может составить € 5 млн за сезон, также предусмотрены бонусные выплаты.

Аллегри занимал должность главного тренера «россонери» с 2010 по 2014 год. Под его руководством «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-2010/2011, а также выигрывал Суперкубок Италии. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ювентус» (2021-2024 годы).

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