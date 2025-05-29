Фабрицио Романо рассказал, сколько «Манчестер Сити» получит от трансфере Делапа в «Челси»

Форвард «Ипсвича» Лиам Делап близок к переходу в лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что контракт с игроком будет подписан в ближайшие 24 часа. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), «Манчестер Сити» получит 30% от суммы трансфера англичанина из «Ипсвича» в «Челси».

22-летний нападающий является воспитанником горожан. Из «Ман Сити» в «Ипсвич» он перебрался летом прошлого года. По данным СМИ, опция выкупа футболиста после вылета «Ипсвича» из английской Премьер-лиги снизилась до € 36 млн. Таким образом, «Манчестер Сити» заработает на сделке сумму около € 10,8 млн.

В минувшем сезоне 22-летний Лиам Делап забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ.