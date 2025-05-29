Кришито назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл в составе санкт-петербургского клуба.

«Данни, Халк и Кержаков — лучшие футболисты, с которыми я играл в «Зените». Вообще в карьере — Диего Милито, Тьяго Мотта и Дель Пьеро», — сказал Кришито в эфире «Матч ТВ».

Итальянский футболист выступал в составе сине-бело-голубых с 2011 по 2018 год. За этот период он принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 29 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Кришито дважды становился чемпионом России.

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