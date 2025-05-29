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Рафинья заявил об отказе от предложений грандов АПЛ ради игры за «Барселону»

Рафинья заявил об отказе от предложений грандов АПЛ ради игры за «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Рафинья подтвердил интерес к нему со стороны клубов из английской Премьер-лиги и Саудовской Аравии.

«Это доказывает, что у меня нет недостатка уровня. Неумелого игрока не будут звать гранды Премьер-лиги, которые интересовались мной, делая солидные предложения. Но я хочу быть здесь. С детства я следил за «Барсой», всегда смотрел на её игру. Помню Роналдиньо, Неймара, историю, титулы, атмосферу, болельщиков. Всегда хотел быть здесь и вписать своё имя в историю клуба», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Бразильский нападающий выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 25 результативными передачами.

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