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Винченцо Итальяно продлил контракт с «Болоньей»

Винченцо Итальяно продлил контракт с «Болоньей»
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Винченцо Итальяно подписал новое соглашение с «Болоньей». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый договор тренера с «россоблу» рассчитан до лета 2027 года.

«Я рад продолжить наше увлекательное путешествие, впереди много интересных турниров и целей, к которым стремимся. Увидимся в июле, я буду заряжен как никогда раньше», — приводит слова Итальяно клубный сайт.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А «Болонья» заняла девятое место, заработав 62 очка. Помимо этого, впервые за 51 год команда выиграла Кубок Италии, обыграв в финале турнира «Милан» со счётом 1:0. Итальяно работает в команде с прошлого лета.

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