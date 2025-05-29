Червиченко: в какой год «Зенит» возьмёт чемпионство, в такой и объявят 100-летие клуба

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на цели «Зенита» в следующем сезоне. Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

«Я представляю, если в следующем сезоне у «Зенита» будет такое же фиаско (смеётся). Недавно наткнулся на какого-то футбольного историка, который вообще ставил под сомнение 100-летие, а говорил что-то про 1930 год. Есть зазор! Можно на протяжении пяти лет объявлять 100-летие — когда-то точно угадают! В какой год возьмут чемпионство, в такой и объявят. В этот раз торопиться не будут — всё как надо. В начале – гарантированная победа, потом — научные изыскания, а уже затем – точный вывод: «Вот! Именно в этом году и было 100-летие!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В год 100-летнего юбилея «Зенит» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков. В Фонбет Кубке России клуб вылетел на стадии финала Пути РПЛ.