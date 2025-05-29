«Реал» и «Ливерпуль» смогли договориться о переходе Трента до клубного ЧМ — де Мон

Мадридский «Реал» достиг договорённости с «Ливерпулем» о переходе правого защитника Трента Александер-Арнольда в испанский гранд до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» покроют заработную плату английского футболиста за июнь, а также дополнительно выплатят компенсацию мерсисайдцам.

Контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что «Реал» может выплатить «красным» € 1-2 млн за досрочное расторжение трудового соглашения с Александер-Арнольдом.

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