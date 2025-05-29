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Стало известно, кого может подписать «Ман Сити» после неудачи с трансфером Вирца

Стало известно, кого может подписать «Ман Сити» после неудачи с трансфером Вирца
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«Манчестер Сити» вступил в контакт с «Лионом» с целью обсуждения потенциального трансфера атакующего полузащитника Райана Шерки грядущим летом. Об этом сообщает TEAMalk.

По информации источника, «горожане» решили ускорить процесс подписания 21-летнего футболиста после неудачи с покупкой хавбека «Байера» Флориана Вирца. В контракте Шерки есть пункт о его досрочном расторжении за € 24 млн. Сам футболист выражает сильное желание присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы.

В минувшем сезоне Шерки принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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