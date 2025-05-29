«Арсенал» работает над трансфером Шешко — Романо

«Арсенал» намерен подписать нападающего клуба «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, лондонцы уже предметно обсуждают возможный трансфер. В мае 2024 года и прошлой зимой «красные быки» отклонили запрос «канониров» по футболисту. В «Арсенале» высоко оценивают профессиональные качества Шешко: по мнению представителей клуба, он мог бы существенно усилить состав команды.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 21 гол и отдал шесть голевых передач. «РБ Лейпциг» занял седьмое место в Бундеслиге, заработав 51 очко.