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Нападающий «Реала» интересен «Ювентусу» и «Милану» — Mundo Deportivo

Нападающий «Реала» интересен «Ювентусу» и «Милану» — Mundo Deportivo
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«Ювентус» и «Милан» проявляют интерес к 18-летнему форварду мадридского «Реала» Эндрику. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в случае продажи бразильского футболиста «сливочные» могут предусмотреть опцию обратного выкупа, как они сделали при трансфере полузащитника Николаса Паса в «Комо» летом 2024 года.

В минувшем сезоне Эндрик принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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