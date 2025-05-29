Молодой талант из «Селтика», забивший 29 голов за сезон, переходит в «Вест Хэм» — Романо

«Вест Хэм Юнайтед» близок к покупке молодого нападающего «Селтика» Дэниела Каммингса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, футболист пополнит состав «молотобойцев» 1 июля. Игрок уже прошёл медицинский осмотр, шотландский клуб получит € 300 тыс.

В 37 матчах прошедшего клубного сезона Дэниел Каммингс забил 29 голов во всех соревнованиях. Помимо этого, в активе игрока дебют в Лиге чемпионов. Футболист является воспитанником «кельтов».

По итогам сезона-2024/2025 «Вест Хэм Юнайтед» занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 43 очка.