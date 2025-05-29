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В Саудовской Аравии настойчиво просят Роналду остаться в Про-Лиге — Marca

В Саудовской Аравии настойчиво просят Роналду остаться в Про-Лиге — Marca
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В Саудовской Аравии не хотят, чтобы 40-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду покинул местный чемпионат после истечения контракта, заканчивающегося 30 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) «настойчиво ведёт переговоры, чтобы убедить Криштиану Роналду остаться и выступать в местной лиге в следующем сезоне».

Ранее СМИ сообщали, что португальский футболист может быть арендован на лето «Аль-Хилялем» для участия нападающего в клубном чемпионате мира, стартующего 15 июня. «Аль-Наср» не сыграет на данном турнире. В случае если Роналду согласится на переход в «Аль-Хиляль», то саудовский клуб подпишет его в специальное трансферное окно, действующее с 1 по 10 июня.

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