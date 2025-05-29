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«Челси» хочет сохранить Санчо в клубе, помешать может зарплата игрока — Sky Sports

«Челси» хочет сохранить Санчо в клубе, помешать может зарплата игрока — Sky Sports
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«Челси» ведёт переговоры с представителями нападающего Джейдона Санчо об условиях его нового контракта. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб хочет, чтобы английский вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, остался в команде. Однако это возможно, только если стороны смогут договориться об окладе футболиста, который должен соответствовать структуре заработных плат в «Челси». «Синие» имеют обязательство выкупить Санчо за £ 25 млн (€ 29,7 млн) по арендному соглашению, но лондонский клуб может отказаться от его выполнения, если выплатит компенсацию «Манчестер Юнайтед» в размере £ 5 млн (€ 6 млн).

Ранее СМИ сообщали, что оклад 25-летнего игрока в манчестерском клубе составляет до £ 300 тыс. (€ 357 тыс.) в неделю.

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