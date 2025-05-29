«Иногда мужчины продлевают». Быстров — о переносе 100-летия «Зенита» на сезон-2025/2026

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал цели команды на сезон-2025/2026. Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

— После новости, что «Зенит» продлевает 100-летие и на следующий сезон, появилось много шуток.

— Иногда мужчины продлевают (смеётся). Что тут говорить? Это же хорошо, когда 100-летие клуба продолжается. Праздник! Я думаю, что за празднование было, а, оказывается, готовились к следующему году просто. Полностью не выложились на празднике, поэтому нужно пробовать заново, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В год 100-летнего юбилея «Зенит» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков. В Фонбет Кубке России клуб вылетел на стадии финала Пути РПЛ.