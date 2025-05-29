Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Иногда мужчины продлевают». Быстров — о переносе 100-летия «Зенита» на сезон-2025/2026

«Иногда мужчины продлевают». Быстров — о переносе 100-летия «Зенита» на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал цели команды на сезон-2025/2026. Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

— После новости, что «Зенит» продлевает 100-летие и на следующий сезон, появилось много шуток.
— Иногда мужчины продлевают (смеётся). Что тут говорить? Это же хорошо, когда 100-летие клуба продолжается. Праздник! Я думаю, что за празднование было, а, оказывается, готовились к следующему году просто. Полностью не выложились на празднике, поэтому нужно пробовать заново, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В год 100-летнего юбилея «Зенит» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков. В Фонбет Кубке России клуб вылетел на стадии финала Пути РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android