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Эдуард Сперцян не перейдёт в «Лидс»

Эдуард Сперцян не перейдёт в «Лидс»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в «Лидс». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Английский клуб не направлял и не планирует направлять предложение по игроку летом, несмотря на конкретный интерес к игроку зимой», — добавил источник «Чемпионата».

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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