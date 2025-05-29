Председатель правления «Манчестер Сити» оценил итоги сезона

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак дал комментарий касательно итогов прошедшего сезона.

«Мы вернёмся. Этот сезон уже прошёл. Настал новый день. Мы начинаем работать и готовиться к следующему сезону.

Мы этим занимаемся уже с января. Примем во внимание всё позитивное и не очень из этого сезона и будем извлекать из этого уроки, становиться лучше. Точно скажу, наш клуб приложит все силы для того, чтобы вернуться на тот уровень, которого мы способны достичь, и мы знаем, что у нас получится.

По правде сказать, если я чего-то и желаю сейчас, так это перевернуть страницу прошлого сезона и сразу же перейти к следующему», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт «горожан».

В сезоне-2024/2025 «Манчестер Сити» занял третье место в АПЛ, дошёл до финала Кубка Англии, в Кубке лиги — до четвёртого раунда, В Лиге чемпионов команда оступилась на стадии плей-офф за выход в 1/8 финала турнира. Помимо этого, небесно-голубые выиграли Суперкубок Англии — 2024.