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Главный тренер «Эспаньола»: сильно сомневаюсь, что Гарсия перейдёт в «Барселону»

Главный тренер «Эспаньола»: сильно сомневаюсь, что Гарсия перейдёт в «Барселону»
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Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера Жоана Гарсии в каталонскую «Барселону».

«Может, он уже продан, но клуб мне ничего не сказал. Лично я сильно сомневаюсь, что он подпишет контракт с «Барселоной». Я не говорю, что даю руку на отсечение, что этого не произойдёт, но почти», — приводит слова Маноло Гонсалеса AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» достигла соглашения с агентами испанского голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии. В текущем сезоне он пропустил 51 гол в 38 матчах и восемь раз удержал свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Гарсии с клубом рассчитан до лета 2028 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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