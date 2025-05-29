«Реал» не намерен тратить более € 100 млн на усиление полузащиты летом — Cadena Ser

В мадридском «Реале» не видят необходимости тратить более € 100 млн на укрепление полузащиты грядущим летом. Об этом сообщает журналист Антон Меана для Cadena Ser.

По информации источника, руководство «сливочных» считает, что Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Арда Гюлер в целом способны обеспечить надёжность в центре поля. При этом на текущий момент будущее полузащитников Даниеля Себальоса и Эдуарду Камавинга в клубе является неопределённым. Также в «Королевском клубе» не уверены относительно целесообразности обратного выкупа полузащитника Николаса Паса у «Комо».

Подчёркивается, что «Реал» ведёт работу над покупкой новых полузащитников, однако не готов тратиться на подписания игроков уровня Родри, Энцо Фернандеса или Алексиса Мак Аллистера.

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