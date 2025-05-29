В «Манчестер Сити» высказались о доверии к Гвардиоле

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак сообщил о доверии к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

«В наших взаимоотношениях есть нечто основополагающее, – доверие. Мы доверяем друг другу, это взаимно. Полагаю, он доверяет нам, доверяет мне, клубу, а мы не сомневаемся в нём. В хорошие времена именно это позволяет вам продолжать побеждать. В непростые времена многое меняется, именно тогда доверие проявляется по-настоящему», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт «горожан».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» занял третье место в таблице английской Премьер-лиги, дошёл до финала Кубка Англии, в Кубке лиги коллектив остановился на стадии четвёртого раунда, в Лиге чемпионов команда оступилась в плей-офф за выход в 1/8 финала турнира. Помимо этого, небесно-голубые выиграли Суперкубок Англии — 2024.