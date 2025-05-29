«Мы ничего не исключаем». Агент Доннаруммы — о возможном уходе вратаря из «ПСЖ»

Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о переговорах по продлению действующего контракта футболиста, а также допустил вероятность его ухода из клуба.

«У нас хорошие отношения с клубом. Джиджи счастлив в Париже, и его контракт истекает в 2026 году. Приятно знать, что есть интерес со стороны больших клубов. Однако я хотел бы отметить, что на самом деле от заинтересованных сторон ничего не поступало. Мы даже не думали об этом, потому что Джиджи счастлив в «ПСЖ». Очевидно, если мы не договоримся о новой сделке, мы рассмотрим другие варианты. Мы пока ничего не исключаем», — приводит слова Райолы Tuttosport.

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах голкипера заинтересован миланский «Интер». парижане встретятся с итальянским клубом 1 июня в финале Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. Сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ» является россиянин Матвей Сафонов.