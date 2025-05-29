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Стала известна позиция «Реала» относительно возможного возвращения Роналду в клуб

Стала известна позиция «Реала» относительно возможного возвращения Роналду в клуб
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Мадридский «Реал» не намерен возвращать в клуб 40-летнего нападающего Криштиану Роналду, несмотря на информацию о его возможном уходе из «Аль-Насра». Об этом сообщает журналист Пакохо Дельгадо для Cadena Ser.

«Он [Роналду] не окажется в мадридском «Реале», — заверил Дельгадо.

Ранее болельщики «Королевского клуба» вывесили рядом с тренировочной базой клуба плакат с просьбой к президенту «сливочных» Флорентино Пересу вернуть португальского футболиста. Контракт Роналду с «Аль-Насром» заканчивается 30 июня.

Нападающий выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей.

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На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду:

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