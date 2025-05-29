«Манчестер Юнайтед» предложил своего игрока «Налоли» в обмен на Осимхена — источник

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который провёл сезон-2024/2025 на правах аренды в турецком «Галатасарае», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Radio Kiss Kiss Napoli., «красные дьяволы» ведут переговоры с чемпионом Италии о возможном обмене футболистами.

По данным источника, в Неаполь в результате сделки может перебраться нападающий Расмус Хойлунд. Отмечается, что «МЮ» должен будет предложить, помимо игрока, серьёзную финансовую компенсацию. Ранее сообщалось, что в нигерийце заинтересован «Челси», однако бо́льшую конкуренцию для «Манчестер Юнайтед» представляют клубы из Саудовской Аравии.

Расмус Хойлунд уже выступал в итальянской Серии А. В августе 2023 года он перебрался в английский клуб из «Аталанты» за € 77,8 млн. В минувшем сезоне в активе нападающего четыре гола и результативная передача в 32 матчах английской Премьер-лиги.