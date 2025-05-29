«Копенгаген» выиграл Кубок Дании и оформил «золотой» дубль

«Копенгаген» разгромил «Силькеборг» в финальном матче Кубка Дании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «львы» по итогам сезона-2024/2025 оформили «золотой» дубль, поскольку стали чемпионами страны.

В прошедшем розыгрыше датской Суперлиги столичная команда финишировала на втором месте в турнирной таблице регулярного сезона, заработав 41 очко, лидером был «Мидтьюлланн» с 45 очками. На стадии плей-офф «львы» смогли исправить своё турнирное положение, набрав 63 очка, «волки» же взяли 62 очка.

В коллекции «Копенгагена» теперь 16 чемпионских титулов и 10 Кубков страны, данные показатели являются рекордными.