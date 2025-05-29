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Конте решил остаться в «Наполи», обсуждаются планы команды на новый сезон — Ди Марцио

Конте решил остаться в «Наполи», обсуждаются планы команды на новый сезон — Ди Марцио
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После встречи руководства «Наполи» с главным тренером команды Антонио Конте итальянский специалист принял решение остаться в клубе, о чём сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее СМИ делились информацией, что Конте может покинуть неаполитанский клуб из-за финансового вопроса и других разногласий с его боссами.

Согласно данным источника, стороны начали обсуждать планы команды на грядущий сезон.

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2024/2025. Команда опередила «Интер» на одно очко. 55-летний Антонио Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Ранее также сообщалось, что итальянский специалист может вернуться в «Ювентус».

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