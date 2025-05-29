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«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Барселоны» интересующего её вратаря — CO

«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Барселоны» интересующего её вратаря — CO
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«Манчестер Юнайтед» не отказался от потенциального трансфера вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены приобрести нового голкипера грядущим летом в связи с рядом неубедительных выступлений Андре Онана в минувшем сезоне. Манкунианцы надеются провести переговоры о возможной покупке Гарсии в ближайшие несколько дней. Однако на текущий момент фаворитом в борьбе за подписание 24-летнего футболиста является «Барселона», хотя Гарсия не дал окончательного согласия на переход.

В минувшем сезоне вратарь «Эспаньола» принял участие в 38 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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