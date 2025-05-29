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Transfermarkt снизил стоимость Кокорина после завершения сезона на Кипре

Transfermarkt снизил стоимость Кокорина после завершения сезона на Кипре
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату Кипра. Новую оценку получил экс-форвард сборной России Александр Кокорин. Цена нападающего «Ариса» снизилась на € 100 тыс. и теперь составляет € 0,6 млн.

Отметим, трансферная стоимость экс-вингера «Динамо» Даниила Лесового, выступающего за АЕЛ, осталась неизменной — € 1,5 млн. 19-летний защитник Артур Грибакин, родившийся на Кипре и защищающий цвета клуба «Кармиотисса», оценивается в € 25 тыс.

Чемпионом Кипра в завершившемся сезоне стал «Пафос», набравший 82 очка. «Арис» с 75 очками расположился на второй строчке.

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