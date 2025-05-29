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Сержиу Консейсау уволен с поста главного тренера «Милана» после пяти месяцев работы

Сержиу Консейсау уволен с поста главного тренера «Милана» после пяти месяцев работы
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Португальский специалист Сержиу Консейсау уволен с поста главного тренера «Милана». О расставании с 50-летним тренером сообщает официальный сайт итальянского клуба. Португалец руководил командой с 30 декабря 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что к возвращению в «Милан» близок итальянский тренер Массимилиано Аллегри. Сообщалось, что со специалистом уже согласован двухлетний контракт с опцией продления.

Сержиу Консейсау провёл во главе «Милана» 31 матч. 16 из них завершились победами, пять — вничью. Ещё в 10 встречах команда потерпела поражения. Сезон «Милан» завершил на восьмом месте с 63 очками. С португальским тренером «россонери» выиграли Суперкубок Италии сезона-2024/2025.

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