«Метц» обыграл «Реймс» в противостоянии за право выступать в Лиге 1

«Метц» одолел «Реймс» в ответном стыковом матче за право играть в следующем сезоне Лиги 1. Игра прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Главным арбитром встречи был Эрик Ваттеллье. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу тёмно-бордовых.

У хозяев поля гол забил Анж Мартьяль Тиа на 57-й минуте. Матьё Юдоль сравнял счёт на 78-й. Встреча перешла в дополнительное время. Альфа Туре отличился на 110-й минуте, Готье Эн закрепил успех команды на 114-й минуте.

Первая игра этих команд завершилась со счётом 1:1.

По итогам регулярного сезона «Реймс» занял 16-е место в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, заработав 33 очка. «Метц» расположился на третьей строчке в таблице Лиги 2, набрав 65 очков. В плей-офф за повышение в классе команда также обыграла «Дюнкерк» со счётом 1:0.